Mariana Rios desabafa em redes sociais após afirmarem que ela foi vista aos beijos com ator

A atriz e influenciadora publicou vídeos em suas redes falando sobre o assunto e clamando: “Por favor, parem”.

Nesta sexta-feira (7), surgiram diversas especulações de que Mariana Rios, de 36 anos, foi vista aos beijos com o ator Bruno Montaleone, de 25. A atriz utilizou o seu Instagram, com mais de 8 milhões de seguidores, para negar o acontecido.

Pessoal, vim trazer uma notícia que vai mudar a vida de vocês. Não sou muito de falar da minha vida pessoal, mas é algo que está me incomodando. A um certo tempo, meu nome vem saindo ‘Mariana está aos beijos’, e eu não vejo nenhuma prova. Cada hora é uma pessoa diferente. Mariana Rios

Mariana Rios ainda afirmou que não está com ninguém e na noite de ontem (6), de onde foi tirado o vídeo com o ator Bruno, dançou com mais de 20 pessoas, todos amigos, “De repente a gente não pode nem dançar, porque isso já quer dizer que eu beijei aquela pessoa” diz.

Em seu Instagram, Mariana ainda completou: “Poxa, fico levando a fama e nem deito na cama”.

A atriz está em Noronha em uma viagem de amigos, aproveitando as férias e pediu para que os internautas parassem com as especulações.