Mariana Belém relata abuso e famosos prestam apoio

Nesta semana Mariana Belém, filha de Fafá de Belém, falou pela primeira vez sobre o abuso que sofreu quanto tinha apenas 7 anos de idade. O relato comoveu famosos que postaram mensagens de apoio e solidariedade

“A coragem é um caminho que se anda aos poucos”, disse Padre Fábio de Melo, sobre o tempo que a filha de Fafá de Belém demorou a dividir a história até mesmo com a mãe. A empresária está participando de uma campanha para incentivar o diálogo sobre abuso, para que as mulheres possam se proteger.

Mariana segurou no punho o livro “Abuso”, escrito pela jornalista e apresentadora do “Bom dia, Brasil”, Ana Paula Araújo, ao fazer o relato. A escritora agradeceu. “Amiga querida, sua coragem, sua força e sua fé são inspiração. Vontade de estar com você agora. Sinta-se abraçada”, disse Ana Paula.

“Mari, querida, meu coração apertado aqui de ler. Comovente seu relato e você torná-lo público para ajudar tantas mulheres e meninas que passam ou passaram pela mesma situação. Sua força e sua história são inspiração. Receba meu carinho”, disse Leilane Neubarth. “Sua mensagem me fez chorar. Obrigada pelo apoio”, respondeu a filha de Fafá.