Mari do Vôlei se casa com namorada modelo após seis meses e exibe aliança

Desde o compromisso mais sério que decidiram ter depois de agosto, Mari Steibrecher, a Mari do Vôlei, trocou alianças com a namorada Ellen Szulc.

Mari e Ellen se conheceram em março, no início da pandemia do coronavírus no Brasil. No comecinho de agosto, elas assumiram a relação. Discretas, no entanto, evitam postar fotos juntas no feed de seus perfis no Instagram, deixando alguns momentos apenas nos stories.

Mari agora atua pelo time do Fluminense e deixou São Paulo, onde morou nos últimos anos. Ellen, que é modelo e tem uma loja virtual de.roupas, está se habituando à cidade e mantendo uma intensa rotina de malhação e cursos.