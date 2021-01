Marcelo D2 tem conta de rede social invadida

PUBLICIDADE

O cantor Marcelo D2 teve sua conta do instagram invadido na madrugada desta terça-feira (5).

Com 1,6 milhões de seguidores, o perfil do artista teve todas suas fotos apagadas, e no lugar, três postagens de produtos para acabar com celulite.

Muitos fãs postaram mensagens ironizando a situação, enquanto outros preferiram denunciar para a rede social.

Mais tarde, D2 postou um vídeo nos Stories afirmando que a situação foi regularizada. “Invadiram minha conta. Acordei com o maior susto, cheio de gente mandando mensagem, mas já está tudo sob controle. Estamos com a conta na mão”, afirmou.

Até o momento da publicação desta matéria, o perfil do cantor estava sem nenhuma publicação.