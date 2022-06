Maju aparece sozinha no ‘Fantástico’ e Poliana Abritta mostra por onde anda

A jornalista compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um registro em Nova York, onde curte as férias com o marido

No “Fantástico” (TV Globo) deste domingo (5), a jornalista Maju Coutinho apareceu sozinha, sem sua companheira de apresentação, Poliana Abritta. No Instagram, Poliana mostrou o seu destino: está de férias com o marido, Chico Walcacer, em Nova York. A jornalista publicou uma foto na 25 Washington Street, um dos mais famosos pontos da cidade, com a ponte ao fundo. “Um casal de férias passando pra desejar uma ótima noite de domingo”, escreveu Poliana na legenda da publicação. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Abritta (@polianaabritta) Poliana e Chico são casados desde 2021 e não têm filhos juntos. Maju marcou presença na publicação, deixando corações de comentário na foto da colega. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE