Maitê Proença é criticada após dizer que queria que a namorada fosse homem

A atriz revelou, durante uma entrevista a revista JP, que prefere se envolver com pessoas do sexo oposto e recebeu diversas críticas

Maitê Proença, de 64 anos, está sendo criticada nas redes sociais após dizer, durante uma entrevista à revista ‘JP’, que preferia que a namorada, a cantora Adriana Calcanhotto, fosse homem. Na conversa, a atriz afirmou que prefere se envolver com pessoas do sexo oposto.

“Eu queria que ela fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela”, disse Maitê.

Após as declarações, alguns internautas viram a fala da artista como lesbofobia: “O que mais me choca nesse rolê da Maitê com a Adriana é a Adriana podia ter a mulher que ela quisesse e tá nessa situ horrenda”, escreveu uma internauta; “Sinto muito pela Adriana estar sendo exposta a isso”, reagiu outra.

O namoro de Maitê Proença e Adriana Calcanhotto começou no ano passado, após o casal se encontrar numa mansão de frente para o mar, localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O local pertence ao empresário Zé Maurício Machline, amigo da loira.