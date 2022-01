Maitê Proença e Adriana Calcanhotto aparecem juntas em foto rara no Réveillon

A atriz Maitê Proença, 63, e a cantora Adriana Calcanhotto, 56, passaram o Réveillon juntas na casa do produtor José Mauricio Machline, em Angra dos Reis (RJ). As duas mantêm discrição sobre o relacionamento amoroso, que foi revelado ao público em setembro pela revista Veja.

Além do casal, outras pessoas participaram da celebração como o ator Guilherme Weber. Uma foto do grupo foi publicada nas redes sociais de Machline, ex-namorado de Maitê e cupido do casal. Na noite da virada, Adriana fez uma pequena apresentação voz e violão na festa.



Em novembro, ao site 29 horas, Maitê falou pela primeira vez sobre o namoro. Ela foi questionada sobre uma publicação que fez no seu Instagram em março de 2021 e dizia procurar um amor que “soubesse velejar”.



“Eu estava brincando quando disse que procurava alguém, nem seria possível fazer experiências amorosas no meio de uma pandemia, sem vacinas. E a Adriana é adorável, única, mas não sabe velejar. Nem eu. Estamos aprendendo sobre os ventos com barquinhos de papel”, afirmou a atriz.



Adriana Calcanhotto foi casada por 26 anos com a cineasta Suzana de Moraes, que morreu em 2015 por conta de um câncer. Maitê foi casada com o empresário e político Paulo Marinho, com quem teve a filha Maria.