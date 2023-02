Maite Perroni revela sexo de seu primeiro filho

Integrante do RBD está esperando o bebê enquanto grupo se prepara para turnê de reencontro

A cantora Maite Perroni, integrante do grupo mexicano RBD, revelou o sexo de seu bebê. Nesta quarta-feira (15), a artista que viveu Lupita estampou a capa da revista Caras, em que fala sobre a expectativa para o nascimento da criança e a turnê de reencontro da banda, que terá apresentações no Brasil em novembro.

Conforme revelado em entrevista à publicação do México, o filho de Maite é uma menina. Esta será a primeira herdeira da artista, que está casada com o produtor mexicano Andrés Tovar.

As outras mulheres integrantes da banda Rebelde já são mães. Anahí é mãe de dois meninos, Manuel e Emiliano, enquanto Dulce Maria tem uma criança, Maria Paula.

O RBD tem quatro apresentações confirmadas no Brasil, sendo três delas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, com ingressos esgotados.