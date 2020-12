Maisa conta que está doente e desabafa: “eu achava que a única preocupação desse ano era a covid”

PUBLICIDADE

Maisa sumiu das redes durante o fim de semana. Na tarde de segunda-feira (7), a atriz contou o motivo do seu “desaparecimento”.

Ela contou que está doente, mas não sabe ainda ao certo o que tem. Maisa contou que já fez dois testes de Covid-19, que voltaram negativos.

“Tô até com a boca branca, gente, mas tô de repouso, já fiz exame sexta e hoje, do covid, os dois PCR, e graças a Deus negativei tudo, mas né, existem outras doenças e viroses por aí, e eu não estava me lembrando disso, achava que a única preocupação desse ano era a covid, mas né, estava enganada”, começou Maisa.

“O problema de verdade pra mim é que eu tinha gravação né, hoje, tive que cancelar, e que ter diarreia é horrível, você fica desidratado, fica na merda, literalmente, e o outro problema é que eu volto pra minha casa essa semana, pra minha casa, minha casa, porque a obra acabou, e aí eu tinha que ajudar meus pais com a mudança, encaixotar tudo, e como eu tô doente eu não consigo, porque eu sinto tontura o tempo inteiro, eu tenho que ficar tomando soro, eu vou ao banheiro o tempo todo, então assim, tá muito chato”, explicou.