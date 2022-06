Maisa agradece apoio de amigos e fãs após ser chamada de chata por Sonia Abrão

Não é a primeira vez que Sonia Abrão discute publicamente com artistas. Recentemente, ela teve problemas com Gkay

Depois de ser chamada de chata por Sonia Abrão no A Tarde É Sua (RedeTV!), Maisa, 20, resolveu se pronunciar. Sonia a criticou e também a chamou de antipática em comentário sobre uma suposta apresentação dela no Vídeo Show em 2023.

Pelas redes sociais, Maisa começou dizendo que tem tido um ano incrível. “Gente, esse ano está sendo simplesmente o ano mais feliz da minha vida. E não é um feliz planejado, sabe? Porque tem uns anos que a gente se organiza pra que funcione, e esse ano está sendo na base do descubra”, começou.

Na sequência, sem citar nomes, agradeceu. “Quero agradecer a vocês pelo carinho, eu também estou recebendo muitas mensagens positivas de colegas de trabalho e de fãs. Não pelos motivos que eu queria, porém eu sei que é tudo de coração e nem sei como retribuir”, emendou.

Não é a primeira vez que Sonia Abrão discute publicamente com artistas. Recentemente, ela teve problemas com Gkay. A influenciadora chegou a ser entrevistada por um repórter do programa e chamou o A Tarde É Sua de “merda”. Em resposta, Sonia disse que não se rebaixaria ao nível dela.

A bronca dela tem base na repercussão do que Abrão disse da Farofa da Gkay. Em programas anteriores, a apresentadora chegou a criticar o fato de ela ter gastado milhões no evento num momento pandêmico e com tanta gente passando necessidades.