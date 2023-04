Maíra Cardi fica noiva de Thiago Nigro menos de dois meses após assumirem namoro

Em publicação compartilhada com o agora noivo, influenciadora ainda exibiu detalhes do próprio batismo no rio Jordão

A influenciadora fitness Maíra Cardi ficou noiva de Thiago Nigro. Ambos haviam assumido o namoro no primeiro dia de março e agora dão um novo passo no relacionamento. Ela também aproveitou para se batizar na religião evangélica.

“Nasci de novo! E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira. Tinha que ser através da vida dele. Sim, foi através da vida dele que Deus agiu, usando sua vida com muito amor para me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, disse.

“Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento. Obrigada por me ensinar a ser mulher, por pegar as minhas armas e dizer no meu ouvido que agora quem luta é você. Então, estou pronta para viver o resto da vida ao seu lado”, escreveu ela na publicação.