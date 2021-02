Maiara é pedida em casamento por Fernando Zor em Dubai

PUBLICIDADE

O parceiro de Sorocaba se ajoelhou e fez o pedido minutos em Dubai, onde estão o casal está passando alguns dias em uma viagem romântica. Já a irmã de Maraisa declarou: “Aceito, meu amor”.

O cantor contou que já havia planejado como seria o pedido antes mesmo de viajar. Tudo ocorreu minutos antes de os dois fazerem um salto de paraquedas.

“Eu queria que esse momento fosse diferente e especial, do jeito que o nosso amor merecia”, contou Fernando. “E foi assim, no meio de um salto de paraquedas que eu decidi fazer o pedido. Eu estou muito, muito feliz que ela disse sim.”

“Peço a Deus que tenhamos sabedoria para construir uma vida juntos, eu renasci como mulher depois de ter conhecido o Fernando”, afirmou Maiara. Entre idas e vindas, o casal está junto há pouco mais de dois anos.

Um vídeo do pedido foi publicado nas redes sociais logo depois de o casal informar aos familiares no Brasil. De acordo com a assessoria de imprensa deles, ainda não há uma data fechada para oficializar a união.