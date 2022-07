Maiára Quiderolly revela que vai abrir mão de pensão de Jô

Por meio de suas redes sociais, a influenciadora explicou a situação que está passando e disse não querer nada de ninguém

A influencer digital Maiára Quiderolly, de 25 anos, que está grávida do jogador Jô, surpreendeu ao revelar que está renunciando à pensão do bebê. Em uma série de stories no Instagram, ela explicou a situação e disse não querer nada de ninguém.

“Desde a minha barriga eu só quero que ele [o filho, João Gabriel] seja amado e mais nada e assim vai ser. Eu só vou buscar ajuda quando eu não tiver dando conta”, explicou a ex-amante do atacante.

“Caso contrário, não quero nada de ninguém, a única coisa que eu vou querer do pai do meu filho é que ele coloque o nome, mas isso é uma coisa que, depois que meu filho nascer, minha advogada vai falar com o advogado dele” finalizou.