Maiara ganha buquê com 732 rosas do namorado

Maiara, da dupla com Maraisa, ganhou um buquê com 732 rosas do namorado, Fernando. “Meu Natal há 2 anos tem um sentido especial. Meu presente de Deus é você. Te amo, Fernando”, escreveu a cantora ao exibir o presente.

“732 dias pensando em você, meu amor. Você mudou a minha vida, obrigada por me fazer tão feliz”, respondeu o sertanejo