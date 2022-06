Mãe de Wesley Safadão pede oração após internação do filho

Ao sentir dores na coluna e dormência nas pernas, o cantor foi diagnosticado com hérnia de disco e precisou ser internado

Maria Valmira Silva, mãe do cantor Wesley Safadão, apareceu chorando em suas redes sociais após o filho precisar ser internado. O cantor estava enfrentando fortes dores nas costas e foi diagnosticado com hérnia de disco.

No Stories do Instagram, dona Bil, como é conhecida na web, publicou um texto pedindo oração pela recuperação do filho.

“Boa tarde. Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço oração para a saúde dele a todos os fãs, amigos e familiares”, escreveu ela na legenda do vídeo em que aparece chorando.

Em seguida, ela também postou a música ‘Deus Tem Um Plano’, de Safadão com o cantor Clovis. “Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer: cantar e encantar.”

A internação do artista

Wesley Safadão enfrenta dores fortes nas costas desde o último sábado, 25. A equipe do cantor divulgou uma nota informando que ele precisou ser internado para passar por um “tratamento intensivo”.

“Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta-feira (29), Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica. Diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal, ele permanecerá de repouso até uma nova avaliação médica”, diz um trecho da nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comunicado ainda informa aos fãs que os shows agendados até o dia 6 de julho serão cancelados. “Agradecemos o carinho e a compreensão de todos e vamos permanecer em oração para sua rápida recuperação e volta aos palcos.”