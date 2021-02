Mãe de Lexa tatua imagem de Smurfette nas costas em homenagem à filha

PUBLICIDADE

A empresária Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, fez uma tatuagem nas costas em homenagem à filha. Ela estampou uma imagem da personagem Smurfette. “Te amo tanto, mãe. Eu sempre fui apaixonada pela Smurfette e sou ainda mais apaixonada pela senhora”, escreveu a cantora em seu Instagram.

“Eu fiz essa homenagem no mês de aniversário dela, porque eu amo vê-la sorrir”, compartilhou Darlin. Lexa comemora 26 anos no próximo dia 22.

A empresária foi anunciada em julho do ano passado como a nova rainha de bateria do Império Serrano, escola de samba do grupo A do carnaval do Rio de Janeiro.

“Desde 2008, quando ainda era rainha de bateria da Unidos de Lucas, já tinha uma conexão muito forte com a verde e branco. No final dos ensaios, descia na estação de Madureira e adentrava os portões para ouvir a sinfônica tocar e ficava encantada. Onde que poderia imaginar que, em 2021, receberia esse convite da agremiação que roubou o meu coração”, afirmou Ferrattry na ocasião. Em 2020, ela desfilou pela Unidos de Bangu.