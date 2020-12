Madonna sobre sua filha Lourdes Maria: “Tenho inveja dela”

PUBLICIDADE

A popstar Madonna concedeu recentemente uma entrevista para a Vogue onde ela falou sobre seu relacionamento com a sua filha Lourdes Maria, a qual não poupou elogios, entre eles, que sua primogênita é “insanamente talentosa”.

Carinhosamente, Madonna chegou a dizer que sente “inveja” de sua filha: “Estou verde de inveja porque ela é incrível em tudo o que faz”, explicou a Rainha do Pop. “É uma dançarina incrível, é uma grande atriz, toca piano lindamente, é muito melhor do que eu no departamento de talentos. Mas ela não tem o mesmo ímpeto”, observa a icônica mãe de Maria Lourdes, deixando claro que sua filha não aspira tamanhas ambições para o mundo pop.

“Sinto que as redes sociais a assustam e a fazem sentir como “As pessoas vão me dar as coisas porque sou sua filha”, disse Madonna. “”Só tem que continuar. Mas será que ela tem as mesmas vontades que eu tenho? Não. Mas ela também tem uma mãe, e eu não. Ela cresceu com dinheiro, e eu não. Portanto, tudo vai ser diferente. Mas o que posso eu fazer? Não posso ficar pensando muito nisso. Só tenho de fazer o meu melhor”, concluiu.