Machine Gun Kelly mostra detalhes do corte após quebrar taça no rosto

O episódio aconteceu na terça-feira (28), em uma festa em Nova York; O artista compartilhou os detalhes dos cortes em suas redes

O rapper norte-americano Machine Gun Kelly, 32, voltou ao Instagram para mostrar detalhes de seus cortes no rosto após ter quebrado uma taça em si mesmo. O episódio aconteceu na última terça-feira (28), em uma festa em Nova York.

Na publicação, ele desejou “bom dia” aos seguidores e filmou seu rosto, com o corte antes de lavar. “Ah! Que nojento”, disse ele enquanto puxava o cabelo para exibir o machucado na sobrancelha que secou durante a madrugada.

O noivo da atriz Megan Fox, 36, foi filmado no momento em que quebrou a taça no rosto. “Eu não estou nem aí!”, disse ele no microfone antes de acertar o lado direito da face. Cheio de sangue, ele continuou cantando.

Essa não é a primeira vez que ele dá o que falar. No começo do mês, chocou os fãs ao aparecer usando um brinco de seringa cheia de sangue com uma pedra na ponta na estreia de seu novo filme “Taurus”, no Festival de Tribeca, nos Estados Unidos.

O músico compartilhou fotos no Instagram usando o acessório e com Fox lambendo a pedra que fica na ponta da seringa. Em fevereiro de 2021, o artista disse que estava usando o sangue da atriz no pingente de um colar.