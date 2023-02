Lula e ministros lamentam morte de Glória Maria

São Paulo – SP

O presidente Lula (PT) lamentou na manhã desta quinta (2) a morte da jornalista Glória Maria. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e estava afastada da programação da Globo desde dezembro.

“Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras”, escreveu Lula nas redes sociais.

Em janeiro, Glória Maria foi internada no Rio de Janeiro para fazer um tratamento de metástases no cérebro.

Ministros do governo Lula também lamentaram a morte da jornalista.