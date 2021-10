‘Sou mais vagabunda namorando’ afirma Luísa Sonza

Luísa Sonza está solteiríssima e curtindo bastante esta fase. Em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, a cantora fez revelações bem pessoais sobre sua vida pessoal e contou até que já participou de uma “suruba”, após o término com Vitão.

“Não fiz ménage, já fiz suruba. Menáge é só com três, né?! Eu não fiz com três, só fiz com várias. As p*tarias mesmo assim, suruba, só fiz quando fiquei solteira do meu último relacionamento, porque não tinha feito nada antes”, revela a artista, que terminou recentemente o namoro com Vitão. Antes, ela foi casada com Whindersson Nunes. “Mentira, [já tinha feito] só uma vez, na minha adolescência”, lembrou.

Sonza confessou mandar nudes e mensagens picantes, ter transado em um jet-ski e na piscina. No entanto, ela revelou que é mais “fogosa” quando está comprometida.

“Eu sou mais vagabunda namorando. Nossa, eu já fiz muita p*taria namorando. Solteira eu sou mais recatada e do lar” Luísa Sonza

Luísa Sonza. Foto: Reprodução/Instagram



Luísa Sonza. Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza. Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza. Foto: Reprodução/Instagram

“Contatinhos”

Sonza assumiu que anda com alguns contatinhos e ainda confessou que apronta quando está namorando. “Não conto para não estragar. Mas, gente, eu amo todos vocês. Eu tenho muito amor para dar. Mas sou bem seletiva, não fico com qualquer pessoa”, explicou ela.

A lista de galãs apontados como affairs da cantora tem ao menos três nomes. Um deles é o ator Ricky Tavares, de 30 anos. Os dois ficaram numa recente passagem de Luísa pelo Rio. O artista, não tem muito tempo, teve o nome ligado a Bruna Marquezine, após serem flagrados em clima de intimidade nos bastidores da gravação de uma série.

Ricky Tavares. Foto: Reprodução/Instagram

Na lista, há também o ator Bruno Montaleone, de 25 anos. No elenco de “Verdades Secretas 2”, ele é ex-namorado de Sasha Meneghel – o romance terminou em 2019. Bruno e Luísa, inclusive, já trabalharam juntos: ambos protagonizaram cenas para lá de quentes no clipe de “Melhor sozinha”, com direito a cenas com pouca roupa e beijo.

Luisa Sonza e Bruno Montaleone. Foto: Reprodução/Instagram

Luisa Sonza e Bruno Montaleone. Foto: Reprodução/Instagram

Outro que foi apontado como affair de Luísa Sonza foi Pedro Calais, o vocalista da banda Lagum, de 25 anos. Ele também está solteiro há pouco tempo, depois de terminar o namoro com a atriz Giullia Buscacio. Em agosto, os dois aproveitaram bastante um passeio de barco no Rio, acompanhados de amigos. Também curtiram sociais na casa da cantora Gabi, da banda Melim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Galopada amiga”

Luísa contou que o DJ Pedro Sampaio tem uma “boquinha macia”. Depois, a cantora comentou o affair com o DJ nas redes sociais. “Galopada amiga. Eu tô rindo tanto disso”, disse a cantora, se referindo à música “Galopa”.