Luísa Sonza é flagrada aos beijos com mulher em festa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A cantora Luísa Sonza foi flagrada aos beijos com uma mulher numa balada em São Paulo. O registro foi divulgado pelo colunista Leo Dias.



Segundo a reportagem, o flagra aconteceu numa festa e a moça misteriosa seria uma das bailarinas de Sonza.



Contra fotos e vídeos, a equipe dela até tentou fazer uma barreira humana na frente das duas, mas não foi possível evitar que as imagens fossem registradas e tomassem as redes sociais.



Curiosamente, Luísa havia negado dar um selinho em um tiktoker que havia pedido um beijo para ela na última semana. Na ocasião, Luísa disse que ainda estava traumatizada após a traição de Chico Moedas.