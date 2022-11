Luísa Sonza deixa show de cadeira de rodas e rebate sobre descaso com fãs

A artista ainda fez um apelo para que quem gosta dela entenda que, às vezes, não conseguirá atender a todos

São Paulo – SP

A cantora Luísa Sonza rebateu as críticas que tem recebido por negar algumas fotos a fãs no aeroporto de Recife (PE). Segundo ela, estava impossibilitada de atender a todos por causa da dor que sentia.

“Fiquei magoadona com alguns fãs que reclamaram que eu não tirei foto sendo que eu saí de cadeira de rodas porque não conseguia andar. Me desculpe, mas isso não é fã”, disparou pelas redes sociais.

A artista ainda fez um apelo para que quem gosta dela entenda que, às vezes, não conseguirá atender a todos. “Eu já fiz meu máximo, minha equipe também faz o máximo que pode por vocês. Enfim, tô triste”.

A relação entre Sonza e os fãs sempre foi harmoniosa e em certos momentos inusitada. Em julho, uma jovem invadiu o palco onde cantava Luísa. Os seguranças agiram rapidamente para retirá-la dali. No entanto, a cantora interveio e convidou a fã para dançar com ela. O vídeo viralizou.

Em janeiro, durante um show, Luísa Sonza já havia viralizado por um momento diferente. É que um fã jogou para ela no palco uma calça e pediu que ela esfregasse em suas partes íntimas. E ela acatou o desejo.

Em vídeo que circulou pelas redes sociais, era possível ver o rapaz pedindo que ela deixasse seu cheiro e suor na peça de roupa. Foi quando a artista fez o ato e devolveu a calça para o dono.