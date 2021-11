Luisa Sonza arranca suspiros dos seus seguidores em foto ousada

Luisa Sonza ganhou elogios da Pocah ‘Que rabão’ e Maisa comentou: ‘Eu queria ser assim’. A cantora voltou aos palcos ontem

Luisa Sonza arracou suspiros de seus seguidores neste sábado (13) ao compartilhar em seu Twitter alguns autorretratos de frente a um espelho. A cantora surgiu em fotos ousados exibindo o bumbum usando apenas um body bem cavado.

“Eu amo estar no meio de gente. Amo estar no meio de vocês. Que volta linda. Obrigada sempre. ( tb achei lindas as fotos da minha bunda e coloquei elas ali no meio como se nada)”, escreveu ela.

MC Pocah também elogiou: “Que rabão”. Pablo também celebrou: “Que delicia mãezinha”. A atriz e apresentadora Maisa, ficou encantada com as imagens e deixou um comentário carinhoso para ela. “Eu queria ser assim ó”, publicou.

Os fãs também ficaram fervorosos. “Luísa eu tenho problema de coração, por favor, calma”, brincou a fã. “Só queria ter esse corpo”, desejou outra. “Te amo até as estrelas”, escreveu uma terceira.