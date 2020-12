Ludmilla volta para as redes sociais com foto de família unida no Natal

PUBLICIDADE

A cantora Ludmilla, 25, voltou para as redes sociais nesta quinta-feira (24) para celebrar o Natal e a força da família. A artista tinha apagado seus perfis após sofrer ataques racistas.

“Essa é a força que me mantém em pé todos os dias. O ódio do outro, às vezes, me afeta sim. Eu sou humana. Eu me permito não ser forte o tempo todo. Mas, como eu disse, esse ódio não é meu, então eu deixo que ele tome o caminho dele”, escreveu Ludmilla na legenda de um álbum de fotos ao lado da família.

Ludmilla ainda agradeceu todos os artistas e fãs que a apoiaram enquanto ela esteve fora das redes. “Tô de volta. E mais forte”, disse a cantora.

Diversos perfis de celebridades publicaram fotos da cantora para lembrar os ataques que Ludmilla sofreu na internet. No fim da noite de quinta, ela foi uma das atrações do especial de Natal do The Voice Brasil, na Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, Ludmilla denunciou o caso de racismo antes de deletar suas contas no Instagram e no Twitter, na sexta-feira (18). “Estou tirando print de tudo, porque isso é crime, e eles vão pagar, um por um”, afirmou.

Antes de desativar suas contas, a cantora fez um post mostrando alguns ataques e disse que eles são frequentes. “Vocês não têm noção do que eu passo com essas pessoas. São 24 horas por dia de comentários racistas em todas as minhas postagens”, desabafou ela.

Os fãs da cantora usaram as redes sociais para expressar apoio, e a hashtag estamos com você Ludmilla se tornou uma das mais compartilhadas na manhã deste sábado (19). “Ludmilla é uma mulher linda e merece respeito”, afirmou uma internauta. “Nossa cor, nossa voz, nossa história deve ser valorizada”, disse outra.

As informações são da FolhaPress