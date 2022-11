Luciano Szafir compartilha rotina de exercícios na fisioterapia: ‘Gratidão’

O ex-modelo foi submetido a uma cirurgia de artroplastia total do quadril no dia 2 de novembro para recuperar a articulação na região

Após receber alta na última semana depois de realizar uma cirurgia para tratar de uma artrose avançada no lado direito do quadril, Luciano Szafir compartilhou no seu perfil do Instagram que está se recuperando e fazendo sessões de fisioterapia. Nas fotos compartilhadas fazendo os exercícios na piscina, Szafir aparece sorridente e confiante de sua melhora.

“Estava muito apreensivo, mas agora minha esperança de voltar a ter uma vida sem dor foi renovada. Gratidão por mais um dia de progresso”, escreveu.

Entenda o caso

O ex-modelo foi submetido a uma cirurgia de artroplastia total do quadril no dia 2 de novembro para recuperar a articulação na região. Ele sofre de artrose, doença degenerativa que afeta as cartilagens – tecidos que protegem as articulações e sem os quais a pessoa sente extrema dor ao se movimentar.

No procedimento do ator, foi colocada uma prótese de porcelana, fixada aos dois ossos (bacia e do fêmur), para substituir a articulação original do lado direito do quadril.

Segundo Rodrigo Guimaraes, médico ortopedista membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, a artroplastia total é indicada para reconstruir qualquer tipo de articulação do corpo – no entanto, as de quadril e joelho são as mais frequentes.

“Quando um paciente tem uma doença que gera desgaste da articulação, como artrose ou osteonecrose, essa engrenagem fica gasta e para de funcionar”, diz Guimarães.

Estadão Conteúdo