Luciano Camargo diz que perdeu discos de ouro e acervo da dupla com irmão em incêndio

São paulo – SP

Um incêndio queimou todo o acervo da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Nele, constavam discos de ouro, de platina e presentes de fãs. Foi isso o que revelou Luciano Camargo em postagem em suas redes sociais.

“Um incêndio destruiu meu galpão em Goiânia e com ele todo o acervo que eu guardava de ZCL. No espaço, eu tinha discos de ouro, diamante, pôsteres, presentes de fãs, produtos com a nossa marca. Não sobrou nada”, afirma.

Conforme o cantor, alguns fãs ficaram sabendo da história e resolveram ajudar a resgatar algumas coisas como fitas da época.

Kiko, integrante do KLB, também o ajuda a repor as lembranças. Isso porque o pai dele, já falecido, já foi empresário da dupla. Assim, doou a Luciano os discos de ouro, diamante e platina que o pai também recebeu.