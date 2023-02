Luciana Gimenez se emociona ao voltar a andar sem muletas após acidente

No início de fevereiro, ela chegou a contar sobre o desejo de voltar a andar

Nesta quarta-feira, 15, a apresentadora Luciana Gimenez compartilhou um momento feliz do tratamento que faz após o acidente de esqui que sofreu em Aspen, nos Estados Unidos. Ela, que recebeu alta médica cinco semanas depois do ocorrido, compartilhou a emoção de dar o primeiro passo sem a ajuda de muletas.

“É um processo lento, doloroso, e que tem que ter muita paciência”, contou a apresentadora, que disse ter se surpreendido com a notícia de que poderia voltar a andar. Luciana contou ter “desaprendido” a se locomover sozinha e publicou, nos stories do Instagram, um registro do momento em que dá o primeiro passo com a ajuda do médico.

“Tem cinco semanas que eu não conseguia colocar o pé no chão. E, para dar o primeiro passo, dá muito medo”, comentou, emocionada. A apresentadora sofreu uma lesão grave na perna, fraturando o membro em quatro lugares.

No início de fevereiro, ela chegou a contar sobre o desejo de voltar a andar. “Mesmo nos momentos mais fracos, eu penso que eu vou conseguir e que eu tenho total apoio de todo mundo. E andar é a única opção”, afirmou na ocasião.

