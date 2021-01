Lucas Lucco pede orações para avós internados na UTI com Covid-19

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Lucas Lucco, 29, está preocupado com o estado de saúde dos avós. O cantor compartilhou com seus seguidores que dois deles estão internados na UTI com Covid-19.

“Esses dias estão complicados”, escreveu no Twitter. “Peço orações pelo meu vô Joaquim e minha vó Julia. Estão na UTI com complicações da Covid-19 e eu estou orando muito para que melhorem logo.”

Lucco, que está casado desde setembro com Lorena Carvalho, espera a chegada de Lucas, o primeiro filho do casal. Esta é a segunda gravidez dela, que sofreu um aborto espontâneo em 2019.

Além dos avós do cantor, a doença causada pelo coronavírus continua causando internações entre os famosos e seus familiares. A influenciadora Mayra Cardi e o cantor Zezinho Corrêa, da banda Carrapicho, são alguns dos que estão internados. Além disso, nos primeiros dias de 2021 morreu vítima da doença o cantor Genival Lacerda.

As informações são da Folhapress