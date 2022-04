Lucas Lima cita música de Sandy e Júnior para se descrever na cama

Ele ainda contou como ele e Sandy se recuperaram após terem sido diagnosticados com o vírus da Covid-19

O músico Lucas Lima, 39, marido da cantora Sandy, 39, respondeu algumas perguntas de seus seguidores do Instagram na manhã desta sexta-feira (29) e chegou a escolher uma música da dupla Sandy e Júnior para o descrever na cama.

Um internauta perguntou se na cama ele era mais “Vamos Pular” ou “Turu Turu”, citando dois sucessos dos filhos de Xororó. Lima respondeu então, em tom de brincadeira: “Nenhuma das duas, na real ‘Vai Ter Que Rebolar'”.

Ele ainda contou como ele e Sandy se recuperaram após terem sido diagnosticados com o vírus da Covid-19. “Estou bem melhor. Sobrou quase nada [de sintomas], estou um pouco com a voz anasalada. E vou dizer, não foi levinho não. Não foi tranquilo”, relembrou.

“Estava certo em estar com medo dessa tranqueira. Mas agora está indo tudo bem, o médico está feliz, eu estou feliz”, continuou ele. Lima ainda disse que está recuperando seu paladar, já que o perdeu durante o período da doença, no início do mês de abril.