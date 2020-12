Luan Santana vai passar réveillon com amigos em Trancoso

PUBLICIDADE

A virada de ano será diferente para Luan Santana. Esta vai ser a primeira vez que o artista estará solteiro durante as comemorações de réveillon, em 12 anos. Após terminar o relacionamento, que tinha com Jade Magalhães, o cantor vai acompanhar a passagem de ano com amigos em Trancoso, região litoral da Bahia. As informações são do site Extra.

Para isso, Luan Santana se hospedou no quarto mais luxuoso da Pousada Bahia Bonita, local em que terá direito a vista para o mar, banheira de hidromassagem, além de uma academia privativa.