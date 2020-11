Luan Santana abre o jogo sobre rumores de relação com Giulia Be

PUBLICIDADE

Após término do noivado com Jade Magalhaes, o cantor Luan Santana tem se aproximado de Giulia Be e as suspeitas e especulações de que os dois estariam juntos começou a aumentar. A cantora já teria sido até atacada pelos fãs do sertanejo em suas redes sociais, segundo a colunista Fábia de Oliveira, Luan procurou Giulia para aconselhá-la sobre como lidar com a situação e desde então o contato entre os dois teria se tornado frequente.

Com a repercussão da noticia, o cantor resolveu se pronunciar nas redes sociais. “Giulia é minha amiga, uma menina talentosa, uma cantora excepcional e nós estamos juntos, sim, mas por conta de um trabalho lindo que nos une, o clipe Inesquecível”, comentou o ator em um post no Instagram.

Luan Santana e Jade Magalhães anunciaram a separação em setembro deste ano após 12 anos de relacionamento. Logo após do término, o cantor fez uma live ao lado de Guilia Be e Luísa Sonza e, rapidamente, os fãs do artista começaram especular que a cantora foi o pivô da separação. Depois da live, eles lançaram a música e o clipe de ‘Inesquecível’ juntos , algo que só reforçou as especulações de que estariam vivendo um affair.