Lizzo contrata advogado que defendeu Johnny Depp em caso de assédio

A cantora Lizzo, de 35 anos, enfrenta acusações de assédio moral e sexual feitas por três ex-dançarinas que trabalharam com ela. Diante dessas acusações, a artista contratou Marty Singer, um renomado advogado que já defendeu personalidades como Johnny Depp, Bill Cosby e Kevin Costner.

O advogado já está atuando na defesa de Lizzo e comentou um vídeo em que uma das denunciantes chama a cantora de “rainha”. Ele afirmou que as palavras dessa ex-dançarina não parecem condizentes com alguém que foi assediada ou discriminada, e alegou que o vídeo mostra que não há reivindicações legítimas no processo. Singer expressou confiança de que Lizzo será completamente inocentada dessa acusação.

As ex-dançarinas, Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, estão processando Lizzo, sua coreógrafa de dança e a produtora BGBT (Big Grrrl Big Touring). Segundo a petição obtida pela BBC, as dançarinas alegam terem sido “pressionadas” a assistir a shows de sexo. Uma das acusações envolve Lizzo pressionando Arianna a “tocar os seios” de uma artista em uma boate em Amsterdã. A dançarina teria cedido ao pedido por medo de prejudicar sua posição na equipe caso recusasse.

Outras alegações incluem preocupações com o peso de Arianna, já que o ganho de peso de um dançarino na indústria é frequentemente visto de forma negativa. As acusações também mencionam a capitã do time de dança, Shirlene Quigley, que supostamente ridicularizava quem fazia sexo antes do casamento e falava abertamente sobre a virgindade de uma das ex-dançarinas.

Além disso, a equipe de gerenciamento do BGBT é acusada de discriminação racial, tratando de maneira diferente os membros negros do grupo de dança em comparação com os outros membros da equipe. As autoras também afirmam que Lizzo e a equipe da produtora não realizaram os pagamentos de forma justa durante partes da turnê europeia da cantora.

Em resposta, Lizzo negou as acusações, chamando-as de “falsas alegações”. A cantora afirmou que não é uma vítima, mas também não é a vilã retratada pela mídia, reforçando seu compromisso com o respeito às mulheres e negando qualquer discriminação ou demissão baseada em peso.

O caso está em andamento e aguarda a conclusão das investigações e decisões judiciais.