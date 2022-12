Lisa Kudrow comenta insegurança com o corpo na época de ‘Friends’

Foi em ‘Friends’ que eu percebi: ‘Oh, eu não pareço como eu pensei que parecia’. E isso é o que foi tão chocante

Rio de Janeiro – RJ

Lisa Kudrow, a eterna Phoebe Buffay de “Friends”, recorda a insegurança que sentia com o próprio corpo durante os nove anos que a série ficou no ar. A artista comenta que constantemente tinha seu físico comparado ao das colegas de elenco, Courteney Cox e Jennifer Aniston, e ficou com vontade de mudar a aparência após o fim da sitcom.

“Eu achava que era muito magra… Especialmente no ensino médio. E eu olho para as fotos e digo: ‘Uau, as fotos realmente distorcem a realidade’. E então foi em ‘Friends’ que eu percebi: ‘Oh, eu não pareço como eu pensei que parecia’. E isso é o que foi tão chocante, e foi quando pensei: ‘Oh, eu tenho que realmente perder peso? Eu tenho que fazer dieta? Droga'”, conta, em entrevista ao podcast Podcrushed.

Lisa, então, explica o motivo da insegurança: “Não estou tentando dizer que estava acima do peso. Não estava. Só não tinha ideia da forma do meu corpo real”. No entanto, atualmente, a estrela conta que aprendeu a aceitar e amar o próprio corpo. “Acabei de perceber: ‘Oh, não – está tudo bem. É assim que eu pareço. Tudo bem. Faça o que você precisa para ser saudável, mas este é o seu corpo e está tudo bem'”, acrescentou.