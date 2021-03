Lima Duarte toma segunda dose da vacina contra covid-19

Aos 90 anos de idade, ele usou as redes sociais para comemorar

Lima Duarte comemorou o recebimento da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. O ator foi imunizado neste domingo, 28, na cidade de Idaiatuba, interior de São Paulo.

“Agora sim posso dizer que estou imunizado: Tomei a segunda dose da vacina contra covid! Mais uma vez aproveito para agradecer os profissionais da área da saúde e a ciência. Isso só está sendo possível por conta de todo esforço e dedicação da parte deles”, enfatizou.

Lima Duarte também aproveitou a oportunidade para lembrar ao seguidores que ainda é preciso se cuidar até que a maior parte da população seja imunizada contra o coronavírus. “E mesmo com essa dose de esperança eu peço a todos que se cuidem! Usem máscara, evitem saídas desnecessárias, e sempre andem com álcool. Tudo isso é necessário para que possamos amenizar os danos dessa doença tão cruel”, concluiu.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.