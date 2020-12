Lima Duarte faz homenagem emocionada a Eduardo Galvão, Marco Ricca e Nicette Bruno

PUBLICIDADE

Isolado em seu sítio há quase um ano, o ator Lima Duarte, 90, fez nesta quarta-feira (9) um vídeo para homenagear os atores Eduardo Galvão, Marco Ricca e Nicette Bruno.

Galvão morreu esta semana, aos 58 anos. Ricca, 58, e Nicette, 87, estão internados por causa da Covid-19.

“Quando o vírus anda por aí no ar, é assustador. Mas quando ele chega perto, quando ele chega no nosso coração, ele fica mais terrível ainda”, disse, no vídeo.

Lima lembrou histórias, mostrou fotos, lamentou a morte de Galvão, torceu pela recuperação de Ricca e falou sobre a mãe de Nicette, a também atriz Eleonor Bruno, com quem contracenou.

Para o ator, o coronavírus é uma “das duas pragas” que atuam no momento no Brasil.

Ele lembrou o início da trajetória artística de Galvão na novela “O Salvador da Pátria” (1989), na Globo. O ator vivia o personagem Régis. Lima era o lendário Sassá Mutema.

“Tantas histórias vivemos juntos”, recordou o veterano. “Guardarei sempre no meu coração nossas risadas e o seu sorriso largo”.

Segundo Lima, na época Galvão era um garoto e fazia muitas brincadeiras com ele.

O ator de 90 anos chamou Ricca de seu amigo e o descreveu como um “sujeito forte e talentoso”. “Você vai se recuperar, não vai? Para com essa onda”, disse.

Para Nicette, ele mandou um recado: “Você sabe que nunca estamos sós”, disse. Segundo ele, a Eleonor Bruno deve estar cuidando da filha. “Vocês sairão dessa”, finalizou.

Além de Ricca e Nicette, estão com Covid artistas como Marieta Severo, Andréia Horta e Giovanna Antonelli.

