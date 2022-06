Lewis Hamilton tentou um papel no longa ‘Top Gun: Maverick’

O filme, que conta com Tom Cruise como protagonista, podia ter tido o piloto britânico no elenco, segundo entrevista ao UOL

O filme que está levando multidões aos cinemas e já é o maior sucesso de bilheteria de Tom Cruise nos Estados Unidos, “Top Gun: Maverick”, poderia ter tido Lewis Hamilton em seu elenco. Foi essa a história que o piloto britânico contou em entrevista ao UOL Esporte em outubro de 2019.

O filme foi produzido entre 2018 e 2019, e só foi lançado recentemente por conta da pandemia. Na época da entrevista, Hamilton estava bastante engajado em conseguir entrar na indústria do cinema, que sempre esteve entre suas paixões.

Em 2019, a agenda de eventos e atividades de Hamilton estava dividida entre coleções de moda, produção de músicas, participação de eventos com celebridades e, é claro, as corridas. Com a pandemia, ele diminuiu o ritmo das aparições e por várias vezes destacou a importância que passar mais tempo com sua família tem para ele. Na última pausa de inverno, que é o período, no hemisfério norte, entre as temporadas da F1, ele preferiu ficar recluso com a família.

Hamilton inclusive contou uma história que reflete bem como era sua rotina nesta época pré-pandemia.

“Cinema e TV é provavelmente a única coisa que eu não fiz ainda. Quero fazer, mas é mais difícil conciliar. Fiz um teste para um papel uns tempos atrás: eu tinha um dia para aprender o papel. Foi durante um dia de desfiles de moda em Paris e eu tinha uns quatro para ir no mesmo dia. Entre um desfile e outro, eu me trocava rápido e me encontrava com uma treinadora. Isso durava uns 20 minutos. E no fim do dia eu tinha que gravar um vídeo para mandar para Los Angeles. Foi tão bacana!”

Não que Hamilton tivesse qualquer aspiração em conseguir o tal papel. “Era um papel grande. Não ia conseguir de jeito nenhum!”, riu o inglês. “Acho que quem acabou ficando com ele foi o Kurt Russell ou alguém que trabalhava com ele.”

O inglês contou que uma agência lhe representa nos Estados Unidos para colocá-lo em contato com essas oportunidades e também usa os eventos de moda para conhecer pessoas. “Você acaba cruzando com atores e eles falam: ‘ah, mas você tem que fazer cinema!’ E vamos mantendo contato.”

Mesmo tendo diminuído o ritmo nos últimos anos, Hamilton segue bastante interessado em uma carreira nas telinhas e telonas. O piloto é um dos produtores de um documentário sobre sua vida, que será lançado pela Apple TV, e foi ligado no início do ano a um projeto de um filme baseado na Fórmula 1 e que seria estrelado por Brad Pitt. O projeto, que ainda não foi confirmado, seria dirigido pelo mesmo Joseph Kosinski que, curiosamente, também está à frente da sequência de Top Gun.