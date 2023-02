Letícia e Juliano Cazarré comemoraram ‘um mês em casa’ após alta da filha caçula

Em janeiro passado, em uma publicação no Instagram, o casal compartilhou a alta de Maria Guilhermina e agradeceu pela vida da filha

Este domingo, dia 26, foi especial para Letícia e Juliano Cazarré, que celebraram “um mês em casa” com a caçula Maria Guilhermina. A data foi comemorada com registros de carinho entre mãe e filha. Letícia compartilhou uma imagem abraçada com a pequena. Mais cedo, o ator compartilhou um vídeo da jornalista dançando com a caçula no colo e escreveu: “bom domingo! A vida quer viver”.

Recentemente, o casal celebrou a vida da caçula, ao lado dos outros quatro filhos. “Oito meses da nossa iron girl, Maria Guilhermina, e a primeira foto oficial da família toda reunida. Obrigada, papai e mamãe do céu”, declarou Letícia.

Em janeiro passado, em uma publicação no Instagram, o casal compartilhou a alta de Maria Guilhermina e agradeceu pela vida da filha, que nasceu com uma condição chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração que fez a bebê passar por três cirurgias cardíacas.

Estadão Conteúdo