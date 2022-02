Layse Cohen influenciadora digital com mais de 1 milhão de seguidores retorna á Brasília

Depois de 2 anos morando no interior do Amazonas a influenciadora digital está de volta á capital federal

Depois de 2 anos morando no interior do Amazonas a influenciadora digital está de volta á capital federal criando conteúdo diverso para alcançar também o público candango. Universo fitness, moda e cuidados com a beleza são os temas principais

“Morar por lá foi uma experiência incrível, pude viver e conhecer lugares diferentes do que estava acostumada, uma cultura bem diferente mas que amei. Passei por algumas adversidades, como muita falta de energia e internet bem ruim que para mim que trabalho on-line foi bem difícil mas consegui passar bem e por incrível que pareça cresci muito nas redes nesse tempo. Acho que as pessoas gostam de ver realidades diferentes da que estão acostumadas. Lá consegui alcançar grandes marcas nacionais e chegar ao meu 1 milhão.” conta Layse.

O crescimento aconteceu nas redes primeiramente divulgando sua própria marca de roupas e um site que o irmão tinha na época. Seno então a sua própria influenciadora. Também falava muito sobre maternidade, mostrava sua rotina com os gêmeos e foi aí que começou á ser vista e ser chamada pelas marcas locais para fazer trabalhos que no início era apenas um hobby.

Mais tarde foi crescendo e sendo chamada por marcas maiores e recebendo por isso e viu que poderia mesmo se tornar uma profissão. Para acompanhar no Instagram @laysecohen