Laís Caldas, do BBB 22, diz que gosta de boatos e comentários sobre sua vida

Ex-BBB quer continuar carreira como médica, mas cita ‘novos trabalhos’

Como costuma acontecer com os brothers do grupo Pipoca do Big Brother Brasil (Globo), a médica Laís Caldas, 30, entrou no programa com uma vida e saiu dele com outra totalmente diferente. Mas ela não tem nada a reclamar em relação a isso, já esperava cair na boca do povo e diz gostar disso.

“Hoje eu saio nas ruas e todo mundo me conhece, chega falando meu nome, pedindo fotos”, conta ela, que era dermatologista antes do BBB. “Entrei para esse mundo de pessoas públicas imaginando como ia ser e, está tudo bem comentarem o que quiserem a meu respeito ou sobre meu relacionamento, eu gosto.”

O namoro com Gustavo Marsengo, 31, também do BBB 22, continua firme e forte, e Laís faz questão de colocá-lo na lista de prêmios que conquistou no programa, apesar de não ter alcançado o cobiçado R$ 1,5 milhão. Segundo ela, “não tem preço ou prêmio que pague” as relações e experiências que teve.

Ela e Gustavo anunciaram o namoro se conheceram na casa do BBB e assumiram o namoro poucos dias após a eliminação do ex-brother. O casal já possui uma legião de fãs, intitulados Lagustas -junção do nome dos dois. “Não esperava que fosse ser uma torcida tão grande, os Lagustas me surpreenderam.”

“Já Bárbara e Jade são amizades que vou levar para sempre, são pessoas que sei que posso confiar”, afirma ela, citando além do namoro, as amigas. Ela declara inclusive torcida para o sucesso das colegas, e diz que Jade Picon, 20, será uma excelente atriz, se referindo a um possível papel em novela para ela.

“Jade tem potencial para fazer o que ela quiser, uma mulher inteligente, dedicada, estudiosa e vai ser uma excelente atriz. Vai surpreender muita gente que julgou ou pensou ao contrário”, afirma a médica.

Já quanto a sua própria carreira, Laís diz que pretende continuar a atuar como médica e conciliando com novas oportunidades que estão surgindo. Ela não revela seus próximos trabalhos, mas desde a saída do reality, ela deixou a cidade goiana de Crixás rumo a São Paulo e já sentiu o impacto na sua privacidade.