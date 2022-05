Kourtney Kardashian diz que médico a instruiu a ‘beber’ esperma de Travis Barker

Durante o último episódio da série “The Kardashians”, ela contou que recebeu a orientação inusitada para tentar engravidar

Após o terceiro casamento com o baterista Travis Barker, 45, a empresária Kourtney Kardashian, 43, já está pensando em ter filhos com o parceiro. Em um trecho do último episódio da série “The Kardashians” (Hulu), ela contou que recebeu uma orientação inusitada para tentar engravidar.

Ela contou ao seu especialista em limpeza ayurvédica que o médico com quem ela está realizando o tratamento para fertilização in vitro a instruiu a “beber” o esperma de Barker. “Mas ele disse algo – bem, ele me disse que a coisa que ajudaria [minha tireoide] era beber o sêmen [de Barker] quatro vezes por semana”, contou, em trecho reproduzido pelo Page Six.

O casal está documentando sua jornada de fertilidade na primeira temporada do reality. Também segundo o site, o processo está sendo mais difícil do que deveria, e eles já chegaram a fazer jejum que os força a pausar o sexo, a cafeína e o exercício.

O último casamento da socialite aconteceu em Portofino, na Itália. A socialite e o baterista do Blink 182 já fizeram uma cerimônia em Las Vegas, em abril, e outra em Santa Barbara, no último dia 15. Para esta festa, a socialite usou um vestido branco curto da Dolce & Gabbana, inspirado em um modelo de lingerie de grife italiana dos anos 1960.

O véu trazia um bordado da Virgem Maria e as palavras “Família, Lealdade e Respeito”. A figura religiosa também estava presente em vestido usado por Kourtney em almoço no último sábado (21) na região do busto. Munida de um buquê de rosas brancas e vermelhas, ela caminhou até o altar junto com a mãe, Kris Jenner, levou a noiva ao altar.