Kim Kardashian usa roupa de fita isolante em desfile e vira meme na redes

A empresária e socialite Kim Kardashian, 41, assistiu ao desfile da Balenciaga, na Semana de Moda de Paris, com o corpo totalmente coberto com uma fita adesiva amarela estampada com o nome da grife espanhola. O macacão feito com fitas virou piada, memes nas redes sociais e foi reproduzido pelo influenciador brasileiro John Drops.



Drops –famoso por paródias com looks de famosos– recriou a roupa de Kardashian com fitas adesivas e teve seu post replicado no stories da socialite. “Às vezes dá vontade de desistir. Mas aí vem uma irmã Kardashian e mostra que estamos no caminho certo.”



Um internauta comentou no Twitter o compartilhamento da foto feita por Drops pela socialite. “Já é a 2ª vez que o John Drops aparece nos stories da Kim Kardashian”. Outro usuário da rede social publicou o vídeo de Kardashian colocando a fita sobre um macacão. ” A Kim Kardashian sendo enrolada na fita da Balenciaga”, escreveu rindo.



Um homem chamou a socialite de cafona. ” Kim Kardashian é tão cafona, Kanye [West] era quem vestia essa mulher, na verdade acho que todas são assim”, criticou. Outro compartilhou o vídeo de Kardashian caminhando com a roupa feita com fitas adesivas e perguntou: “Como a Kim Kardashian peida usando essas roupas super grudadas?”



Uma pessoa compartilhou o vídeo de uma mulher saindo do vagão do metrô usando uma roupa feita com fitas adesivas amarelas escrito “cuidado” e escreveu que a roupa da socialite já está disponível para comprar. “Aviso: a roupa da Kim Kardashian já está disponível na loja de material de construção perto da sua casa.”