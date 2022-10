Kim Kardashian se diz ‘exausta’ de briga por custódia com Kanye West

Em novo episódio do reality show da família Kardashian, Kim falou sobre um dos posts que seu ex-marido fez, em conversa com suas irmãs Khloé e Kendall

Kim Kardashian, 41, admitiu não aguentar mais os grandes desabafos que seu ex, Kanye West, 45, faz nas redes sociais sobre a custódia dos quatro filhos do casal.

Em novo episódio do reality show da família Kardashian, Kim falou sobre um dos posts que seu ex-marido fez, em conversa com suas irmãs Khloé e Kendall. O post é do início de março, e já foi deletado. Depois disso, o rapper ainda falou novamente sobre não poder ver os filhos como gostaria em posts no Instagram nesse mês de outubro. A irmã de Kim, Khloé, foi em defesa da empresária.

Kanye disse que não via seus filhos há mais de uma semana. “É muito cansativo, hoje estou simplesmente exausta”, disse Kim durante o almoço com as irmãs. “Kanye postou: ‘Não pude ver as crianças’. E eu fico, tipo, você esteve aqui esta manhã, pare com essa narrativa. Não aguento mais. Mas não quero ficar nesse vai e vem pela internet”, disse ela.

Khloé ficou do lado da irmã. “Isso é ‘gaslighting’, tudo isso”, disse ela, fazendo referência a uma tática de manipulação psicológica. Khloé continuou: “Toda essa narrativa é sobre o que todos querem acreditar.

A gente devia comprar isqueiros para eles de natal e dizer: ‘É porque você faz isso com todo mundo'”, disse ela.

Kim também comentou a reação que as pessoas tiveram ans redes sociais após seu comentário de que as mulheres deveriam ‘levantar a p*rra da bunda e trabalhar’. Kendall, sobre o assunto, disse: “Está completamente fora de controle, todas essas narrativas falsas nas quais as pessoas acreditam”.