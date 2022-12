Kim Kardashian diz que pensa em se casar de novo

Socialite falou sobre casamento com Kanye e disse que quer ser solteira ‘por alguns anos’

Após três casamentos, Kim Kardashian, 42, falou sobre planos para sua vida amorosa. Ao The Goop, podcast apresentado pela atriz Gwyneth Paltrow, disse não descartar ter mais filhos e estar esperançosa com um possível quarto matrimônio.

“Eu tenho essa fantasia na minha cabeça de que na quarta vez vai dar certo”, comentou. Kim e o rapper Kanye West, 45, finalizaram o processo de divórcio no fim de novembro. Juntos, o ex-casal tem quatro filhos juntos: North, 9, Saint, 7, Chicago, 5, e Psalm, 3.

“Honestamente, sinto que meu último casamento foi o único de verdade”, disse sobre a relação com Kanye. Antes do rapper, Kim foi casada com o produtor musical Damon Thomas, de 2000 a 2004, e com o jogador de basquete Kris Humphries, de 2011 a 2013.

Segundo a socialite, no primeiro casamento, ela “não sabia o que estava acontecendo”. Já no segundo, disse que todos os amigos estavam naquela situação e que sentiu que deveria se casar também.

Kim disse estar aproveitando a vida solteira e que quer levar um tempo para entrar em um novo relacionamento. Após o divórcio com Kanye, ela namorou o ator Pete Davidson por nove meses. Eles terminaram em agosto.

“Estou em uma boa missão solo atualmente. Tenho irmãs e amigas que estão na mesma situação e isso é bom e divertido”, admitiu.

Kim não descartou a possibilidade de mais filhos. Ao ser questionada sobre, respondeu: “Nunca diga nunca”.