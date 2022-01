Khloé Kardashian está devastada após traição e término com Tristan Thompson, diz revista

A socialite Khloé Kardashian, 37, está devastada com as traições e o fim do romance com o jogador de basquete Tristan Thompson, 30. Segundo uma fonte à revista People, ela tinha a vontade de fazer dar certo apesar dos diversos transtornos pelos quais já passou.

“A Khloé está sofrendo para valer com o que está acontecendo com o Tristan. Essa traição mais recente foi muito mais dolorosa do que as anteriores. Ela queria demais que o relacionamento entre eles tivesse dado certo e ela está devastada”, disse a fonte.



Segundo a fonte, ela tem recebido apoio da mãe durante esse período. É Kris Jenner quem a tem encorajado a manter diálogo com o ex. “A verdade é que a Khloé queria uma vida de conto de fadas. As pessoas próximas a ela nunca a viram tão para baixo e ficam felizes em saber que a Kris tem estado ao lado dela.”



Em 2017, um dia antes de Khloé conceber True, foram divulgados vídeos de Tristan com outras mulheres em um hotel em Nova York. Ainda assim, a Kardashian decidiu seguir o relacionamento, especialmente por conta da filha.

Outra traição foi revelada em 2019 quando foi confirmado que o atleta teve um affair com Jordyn Woods, a melhor amiga de Kylie Jenner e irmã caçula de Khloé.



Mais recentemente, um novo baque. O jogador de basquete canadense foi ao Instagram para se desculpar com Khloé Kardashian porque um teste de paternidade confirmou que ele tem um filho fora do casamento com a personal trainer Maralee Nichols, com quem teve um breve romance. O bebê nasceu em 1º de dezembro.



“Hoje, um teste de paternidade revelou que sou pai de uma criança com Maralee Nichols. Eu assumo total responsabilidade de minhas ações. Agora que a paternidade foi confirmada, espero podermos criar nosso filho de forma amigável. Peço desculpas sinceras a todos que magoei ou desapontei durante esse processo, de forma pública ou privada”, começou ele.



Na sequência, se referiu diretamente à Khloé. “Khloé, você não merece a dor e a humilhação que te causei. Você não merece a forma como te tratei ao longo dos anos. Minhas ações certamente não condizem com a forma como eu te vejo. Eu tenho o maior respeito e amor por você.”



De acordo com o Daily Mail, o atleta, que já é pai de duas crianças, namorava Khloé Kardashian quando concebeu um filho com a personal, em março de 2021 durante um aniversário. Ele teria chegado a oferecer US$ 75 mil (R$ 424 mil) para que ela abortasse. Ambos se comunicavam por meio de um aplicativo de mensagens e marcavam de se ver.