Khloé Kardashian comemora aniversário com look justinho

A socialite compartilhou em suas redes sociais alguns registros da sua comemoração e recebeu diversos elogios

Kloé Kardashian celebrou o seu aniversário de 38 anos toda de cor de rosa. A socialite posou na frente de balões comemorativos com seu look da noite: um vestidinho rosa de látex, bem colado ao corpo, exibindo suas curvas.

Kloé também posou para cliques ao lado da filha, True, e da pequena Chicago, uma de suas sobrinhas, filha caçula de Kim Kardashian.

“Obrigada demais a todos por todo o amor nesse aniversário. Fui inundada por amor e bons desejos e estou mais do que grata. Tiramos mais de 400 fotos para tentar conseguir algumas com as meninas. Essas são as melhores que temos, mas eu amei”, escreveu na legenda.

Nos comentários ela recebeu uma sequência de elogios. “Você é uma deusa!!”, escreveu Kris Jenner. “Você é literalmente BARBIE!!! Tão, tão linda aniversariante!”, disse Olivia Pierson.