Kevin Spacey voltará ao tribunal por nova denúncia de assédio sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Kevin Spacey enfrentará um novo julgamento no Reino Unido após a denúncia de um homem que o acusa de abuso sexual.

O homem, a quem o tribunal concedeu o anonimato, diz que o crime ocorreu em agosto de 2008. A data do julgamento ainda não foi confirmada, mas deve acontecer em 2025.

Spacey foi inocentado no ano passado das nove acusações de assédio sexual contra ele. Vencedor do Oscar por “Beleza Americana” e “Os Suspeitos” e conhecido ainda pela série “House of Cards”, Spacey era acusado por quatro homens, que alegavam ter sido assediados ou estuprados pelo ator entre 2001 e 2013.

“Houve uma pressa no julgamento e, antes que pudessem me perguntar qualquer coisa, eu perdi meu emprego, perdi minha reputação, perdi tudo em questão de dias”, Spacey disse ao júri durante o julgamento na ocasião.

No início deste mês, o canal britânico Channel 4 anunciou o lançamento de um documentário que mostra que as alegações de comportamento sexual impróprio de Spacey supostamente abrangem cinco décadas e remontam à sua adolescência.

O ator disse na rede social X que não teve tempo hábil para responder ao que será mostrado no documentário.