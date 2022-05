Kendall Jenner passa perrengue com vestido extremamente justo no casamento da irmã

Filmada pela irmã, Khloe Kardashian, socialite não conseguia subir escadas

O terceiro casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker rendeu registros dos looks e dos convidados da cerimônia, que aconteceu neste domingo (22), em Portofino, na Itália. A modelo Kendall Jenner, 26, chamou atenção pelo vestido escolhido.

A socialite apareceu nos Stories de sua irmã, Kylie Jenner, 24, em um vídeo mostrando estar com dificuldade para subir uma escada, porque a peça bege com estampa florida estava muito apertada. O vestido era longo e justo, o que dificultou a mobilidade da modelo.

Em seu Instagram, Kendall não chegou a mostrar detalhes do vestido, mas compartilhou um vídeo exibindo sua maquiagem, feita pela maquiadora Mary Phillips. Além disso, ela apareceu em um registro de Kylie publicado em seu TikTok, dançando ao lado da irmã.

Anteriormente, a socialite e o baterista do Blink 182 já fizeram uma cerimônia em Las Vegas, em abril, e outra em Santa Barbara, no último dia 15. Para esta festa, Kourtney usou um vestido branco curto da Dolce & Gabbana, inspirado em um modelo de lingerie de grife italiana dos anos 1960.

O véu trazia um bordado da Virgem Maria e as palavras “Família, Lealdade e Respeito”. A figura religiosa também estava presente em vestido usado por Kourtney em almoço neste sábado (21) na região do busto. Munida de um buquê de rosas brancas e vermelhas, ela caminhou até o altar junto com a mãe, Kris Jenner, levou a noiva ao altar.