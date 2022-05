Kelly Key anuncia que vai deixar Brasil ano que vem com família

A cantora, no entanto, garantiu que a mudança para Angola não é definitiva. Ela contou que sua família planeja ano a ano onde irão morar e os planos de trabalho

A cantora Kelly Key, de 39 anos, compartilhou nesta terça (3) com seus seguidores que sua família definido que irá deixar o Brasil para ir morar em Angola, na África, em 2023.

Por meio dos stories, no Instagram, a artista abriu uma caixa de perguntas e respostas para falar com os fãs. Um internauta a questionou sobre a possibilidade de deixar o Brasil novamente.

Kelly Key contou que pretende viajar com sua família para Angola nos próximos dias e que irão se mudar para o país do continente africano no ano que vem.

“Agora dia 15 a gente está indo para Angola. O ano que vem a gente vai viver todo em Angola fazendo viagens pontuais nos momentos de folga do Tuca [o filho Arthur Freitas]. Ele vai estudar lá, em um colégio português”, declarou.

Ela ainda explicou que o calendário escolar de Angola possui diferenças com o Brasil sobre as datas de início de aulas e período de férias.

“Aqui começa em janeiro e lá começa em setembro. Aí, as aulas dele vão começar em setembro e ele vai para o “pré 3″ e as férias grandes, que representaria a virada do ano para a gente em dezembro, quando a criança passa de ano lá é em junho e julho. Pelo menos neste período até setembro, nós vamos estar por lá”, explicou.

A cantora, no entanto, garantiu que a mudança para Angola não é definitiva. Ela contou que sua família planeja ano a ano onde irão morar e os planos de trabalho. “A gente resolveu planejar a vida assim, ano a ano. Aí, o próximo só Deus sabe”, finalizou.

Kelly Key é mãe de três filhos: Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com o cantor Latino, e também de Jaime Vitor e Artur, frutos do casamento com Mico Freitas com quem é casada desde 2004.

