Kayky Brito é transferido de hospital e segue estável; motorista não estava embriagado, diz laudo

Informação foi confirmada pelo Hospital Miguel Couto, na tarde deste sábado (2)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ator Kayky Brito foi transferido de hospital na tarde deste sábado (2). Conforme a assessoria do Hospital Miguel Couto, o ator foi levado ao Hospital Copa D’Or, em Copacabana, também no Rio de Janeiro, para seguir os cuidados médicos e realizar exames. O ator foi atropelado durante a madrugada na Barra da Tijuca.

O delegado Ângelo Lages afirmou mais cedo que Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca. Ele se divertia com amigos, incluindo o apresentador Bruno de Luca, e foi ao carro pegar um artefato. Ao tentar retornar para o local, houve o atropelamento. Houve tentativa de se desviar do ator, mas não foi possível.

Durante a tarde, a perícia divulgou também o resultado do teste de embriaguez do motorista de aplicativo. “O periciado não apresenta alteração da capacidade psicomotora (embriaguez) pelo consumo de álcool ou qualquer substância de efeito análogo”, aponta o laudo, obtido pela reportagem.