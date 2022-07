Katie Price pode ser presa por fazer conteúdo OnlyFans na Tailândia

No país a pornografia é, por lei, “uma perturbação da paz na sociedade”, o que significa que qualquer pessoa pode denunciar casos à polícia

A modelo inglesa Katie Price, 43, e o marido Carl Woods correm o risco de serem multados e até presos após ela fazer fotos nua em um hotel na Tailândia e compartilhar no OnlyFans. O país tem regras muito rígidas quando se trata de pornografia.

Na Tailândia, a pornografia é, por lei, “uma perturbação da paz na sociedade”, o que significa que qualquer pessoa pode denunciar casos à polícia. Publicar conteúdo “obsceno” online é punível com até cinco anos de prisão, multa de £ 2.300 (cerca de R$ 14,8 mil na cotação atual) ou ambos.

Em 2020, o governo tailandês baniu o Pornhub e vários outros itens de pornografia. O OnlyFans também é considerado um site impróprio no país.

Esta não é a primeira vez que a modelo tem problemas com a justiça. Em junho, ela escapou de ir para a prisão durante audiência no tribunal de Lewes, na Inglaterra, após ter admitido violar uma ordem judicial que a proibia de entrar em contato com a noiva de um ex-marido. Ela foi condenada a cumprir 18 meses de serviço comunitário não remunerado, segundo a BBC.